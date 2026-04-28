実家を売却しようと考えたとき多くの人が悩むのが、家具や荷物をどうするかという問題です。長年暮らしてきた家ほど物が多く、すべてを片付けるのは大きな負担になります。不動産会社から「そのままでも相談できる」と言われると安心する一方で、本当に売れやすさに影響しないのかと、不安に感じる方も多いでしょう。 本記事では、荷物が残ったままの売却が可能なのか、片付けた場合との違い、そして無理なく進めるための方