故木村花さんのメモリアル興行「ＨＡＮＵＲ」（５月２３日、後楽園ホール）で本格復帰するジャングル叫女（３５）が、スターダムの極悪軍「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ」の小波（２９）、吏南（１９）と６人タッグマッチで激突することが２８日に発表された。叫女は左ヒザなどの負傷を理由に２０２０年１０月から長期欠場し、２１年９月にスターダムを退団。スターダム時代の盟友でプライベートでも親友だった花さんの母・木村響子氏のオフ