「りくりゅうペア」の引退について、名古屋の街で聞きました。 【写真を見る】｢アイスショーで世界トップの演技が見られたら｣｢寂しいけど…｣ りくりゅう引退会見 名古屋の街の受け止めは… 今後はプロとして活動 Q.引退ついてどう思う？「まだもったいない。まだ璃来ちゃん24歳でしょう。もうちょっといけるんじゃないですか」Q.今後ふたりにどうなってほしい？「結婚するって話じゃなかった？」Q.そういう話は公式には出