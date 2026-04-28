【モデルプレス＝2026/04/28】タレントのpecoが4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。【写真】30歳ママタレ、ネギ入り卵焼き・ひとくち餃子…残り物活かした息子弁当公開◆peco、冷凍作り置き＆残り物活かした息子弁当披露pecoは「Today’s lunch for my son」と記し、息子のために作った弁当の写真を投稿。「昨日の夜の残りの キャベツと玉ねぎの塩だれ炒め」の他、残り物のにんじんのごま