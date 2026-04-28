【モデルプレス＝2026/04/28】元タレントの木下優樹菜が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】2児の母・芸人の30代元妻「満足感ありそう」豚しぐれ・鶏と大根の煮物など詰まった3人分弁当◆木下優樹菜、3人分の“味しみ”弁当披露木下は、黒の弁当箱1つとナチュラルカラーの弁当箱2つが並んだ写真を投稿。黒ごまがのった白ごはんに、豚肉のしぐれ煮、しっかりと味が染みた鶏と大根の煮物、