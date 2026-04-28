【モデルプレス＝2026/04/28】モデルで女優の菊地姫奈が4月27日、自身のInstagramを更新。スタイリッシュなショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】21歳美人女優「ギャップにやられる」個性派空間での超ミニ丈美脚ショット◆菊地姫奈、美しい脚際立つスタイリング披露菊地はシンプルなハートの絵文字を添えて、ガラスブロックに囲まれた空間で撮影された写真を複数枚投稿。赤いサングラスをかけて、引き締まった脚が際立つコ