【モデルプレス＝2026/04/28】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへの手作り弁当を公開した。【写真】44歳元モー娘。「野菜たっぷりで真似したい」アスパラ・ベビーコーン・チーズの肉巻き弁当◆飯田圭織、3色肉巻きメインの弁当披露飯田は「火曜日のお弁当〜」と記し、弁当箱が2つ並んだ写真を投稿。アスパラガス、ベビーコーン、チーズの3色の肉巻きをメインに、卵