【モデルプレス＝2026/04/28】モデルの滝沢眞規子が3月24日、自身のInstagramを更新。久しぶりに作ったという弁当を公開した。【写真】47歳3児の母モデル、蟹入り卵焼き・菜の花のナムル…品数豊富な手作り弁当公開◆滝沢眞規子、久しぶりの弁当公開滝沢は「久しぶりのお弁当です」とコメントし、筍ご飯、塩麹唐揚げ、蟹入り卵焼き、菜の花のナムル、ひじきの煮物、キャロットラペなど多種のおかずが詰められた弁当を公開。「お互