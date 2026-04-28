歌手・俳優のチャ・ウヌの近況が注目を集めている。4月28日、複数のオンラインコミュニティでは、23日の軍楽隊イベントに参加したチャ・ウヌの姿を収めた写真が拡散された。【写真】軍楽隊イベントに登場したチャウヌ写真のチャ・ウヌは、端正なスーツ姿でステージに立ち、敬礼する様子を見せている。多くのオーケストラ団員の中でもひときわ目を引くビジュアルで、“やはり芸能人”と思わせる存在感を放った。投稿を見たファンか