伊藤園とネスレ日本は4月から、物流効率化に向けた共同輸送とラウンド輸送を開始した。トラックドライバー不足など物流を取り巻く課題が深刻化する中、「お〜いお茶」と「ネスカフェ」に代表される“お茶とコーヒー”の企業が、物流面でタッグを組んだ形だ。【画像】この記事の写真の一覧はこちら今回の取り組みは、静岡〜千葉間の共同輸送と、静岡〜関西間のラウンド輸送の2本立てで実施する。ラウンド輸送とは、往路で荷物を届け