OpenAIがコーディングエージェントのオーケストレーションツール「Symphony」を開発しました。Symphonyは大量のCodexエージェントを自動管理できるツールで、導入によってプルリクエストの件数が5倍に増加したチームもあるとのこと。SymphonyのソースコードやAI向けの仕様書はGitHubで公開されています。An open-source spec for Codex orchestration: Symphony. | OpenAIhttps://openai.com/index/open-source-codex-orchestratio