◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）桜花賞、皐月賞を連勝中の松山弘平騎手＝栗東・フリー＝が、アクアヴァーナル（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父エピファネイア）と初コンビを組む。１週前追い切りで初コンタクトを取り、ＣＷコースで５ハロン６８秒９―１１秒５を出した。「いい感じでした。乗りやすい馬で長距離向きだなと思いました。いい馬だと思います」と好感触。これまで天皇