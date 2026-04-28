東京都墨田区では「すみだ子どもＰＲ大使９期生」として新たに１０人の子どもたちを任命した。２６日に墨田区役所で任命式が行われ、新たな大使たち一人ひとりに任命証が手渡された。「すみだ子どもＰＲ大使」は、区内在住の小学３年生から５年生が、子どもならではの視点や感性を生かした「すみだの魅力」を発信し、区民の輪を広げるとともに、愛着を育むことを目的とした取り組み。２０１７年度にスタートし、今年で９期目を