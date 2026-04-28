福岡市が復元を進めている国の史跡「鴻臚館」の工事の様子が公開されました。「古代の迎賓館」の当時の姿が徐々によみがえってきました。28日、福岡市が復元を進めている鴻臚館の北館東門に立てられた直径40センチの柱や屋根の骨組みが報道陣に公開されました。鴻臚館は、奈良時代から平安時代まで、現在の舞鶴公園に置かれ、外国からの使節をもてなす場所として使われていました。同様の施設は京都と大阪にも設置されていましたが