全国知事会の様子 中東情勢の悪化を受けて、国は28日、原油や石油関連製品の安定的な供給や確保について全国知事会に説明しました。 国の説明会は全国知事会の要望を受けて開かれたものです。冒頭以外、非公開で行われ、岡山県の伊原木知事はオンラインで出席しました。 知事会は各地域の事業者が抱える懸念について国に伝え、支援のあり方についてたずねたということです。 国の関係省庁の担当者は、原油や