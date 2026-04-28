全日本スキー連盟の年間表彰式「スノーアワード」が２８日、都内で行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード・ビッグエア（ＢＡ）で日本女子初の金メダルを獲得し、スロープスタイル（ＳＳ）でも銅メダルを手にした村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が、優秀選手賞を受賞した。２度目の五輪で大逆転で日本悲願のＢＡ五輪女王に輝くなど、計９個のメダルを獲得したスノーボード日本勢をけん引。２８日には春の