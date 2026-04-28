元プロ野球選手とのモデル妻が、夫婦水入らずのプライベート姿を披露した。横浜（現ＤｅＮＡ）で活躍した野球解説者の高木豊氏（スポーツ報知評論家）の妻で、モデルの千早が２８日にインスタグラムを更新し、高木氏が運転する車でドライブを楽しむ夫婦ショットをアップ。「いいお天気になりましたドライブ日和２人とも出かけるのが好きなのでこの日は伊東の方へ」と夫婦で静岡・伊東に向かったことを明かし、「途中立ち寄