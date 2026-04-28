元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が２８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。良好な体調を維持している理由を明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで、筋肉量を増やすと骨も強化され、健康寿命が延びるという説を紹介した記事が取り上げられると「私もね。どんどん、どんどん衰えていくから何かやらなきゃと思って（飼い