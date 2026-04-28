通学などで自転車利用の機会が多い高校生に向けて、自転車盗難の防止やヘルメット着用を呼びかける啓発活動が28日、山形市で行われました。28日は、山形市の惺山高校前に山形警察署の署員と交通安全委員会の生徒あわせて8人が立ち、自転車の盗難被害や交通安全のため、施錠とヘルメット着用を呼びかけました。生徒たちには盗難被害の防止と青切符制度についての啓発チラシが配られ、警察官からの指導が行われました。山形警察署犯