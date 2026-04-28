いよいよ今週から始まるゴールデンウィーク。一般的には、5月2日・土曜日からの5連休ですが、 今週の木曜・金曜を休めば、あす29日から8連休に、さらに来週の木曜・金曜も休めば最大で12連休となります。（伊藤 薫平 アナウンサー）「あすからGWという方も多いと思いますが、皆さん、ことしはどのように過ごす予定なのでしょうか？ 静岡の皆さんに聞いてみたいと思います」（30代 会社員）「北海道に行ってきま