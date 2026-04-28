山形県内の最新の景気について、日本銀行山形事務所は17か月連続で「一部に弱めの動きが見られるものの、持ち直している」との判断を継続しました。一方で、中東情勢緊迫化の影響や懸念が広がっているということです。日本銀行山形事務所は4月の県金融経済概況を発表し、県内の景気について「一部に弱めの動きが見られるものの、持ち直している」との基調判断を17か月連続で継続しました。個人消費は、物価上昇を受けた消費者の節