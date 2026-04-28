飯塚祐司監督日本アイスホッケー連盟は28日、冬季五輪3大会で指揮を執った女子日本代表の飯塚祐司監督（51）が退任したと発表した。2月のミラノ・コルティナ五輪は1次リーグで敗退し、目標の4強入りを果たせなかった。新体制は後日発表する。飯塚監督は2008年に就任。14年ソチ大会で1998年長野大会以来の五輪出場に導いた。18年平昌大会ではコーチを務め、再び監督に復帰した22年北京大会では6位になった。22年世界選手権5位な