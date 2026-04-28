力士会に出席した安青錦＝28日、両国国技館大相撲夏場所（5月10日初日・両国国技館）に初のかど番で臨む大関安青錦が28日、東京・両国国技館で行われた力士会に出席した。3場所連続制覇を狙った春場所で7勝8敗と負け越し。左足小指骨折で春巡業を途中離脱したが「だいぶ良くなった。出場を目指してやっている」と回復状況を説明した。初の綱とりに挑んだ春場所中に負傷し、初場所の新大関優勝から暗転した。初めて経験する苦境