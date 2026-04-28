全日本スキー連盟（SAJ）は28日、東京都内で25〜26年シーズンに優れた成績を収めた選手を表彰する「スノーアワード2026」を開催した。最優秀選手賞（MVP）にはスノーボード男子ハーフパイプの戸塚優斗（ヨネックス）が選ばれた。戸塚は3度目の出場となった2月のミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得したほか、W杯では20〜21年シーズン以来の総合優勝に輝いた。「本当に光栄だし、うれしく思う。いろんな方に支えられて、み