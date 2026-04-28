水産庁は２８日、２０２６年の日本のサンマ漁獲枠を前年より４％減らし、９万１５５４トンとする方針を示した。１７日閉幕した国際的な資源管理を話し合う北太平洋漁業委員会（ＮＰＦＣ）の年次会合で、漁獲枠を前年比５％減とすることで合意したのを踏まえた。２５年の国内漁獲量は６万４８３１トンと上限を大きく下回っており、漁獲枠削減の影響は限定的とみられる。２８日に開いた漁業関係者との意見交換会で方針を提示した