大手電力10社が発表した5月使用分の電気料金は、関西電力を除く9社で4月使用分に比べ、およそ8円から24円の若干の値上がりとなります。東京電力の場合、標準的な使用量の家庭で、前の月と比べておよそ18円高い8795円となります。家庭用の電気料金は、火力発電所の燃料となる原油や液化天然ガスなどの輸入価格が数か月遅れて反映される仕組みであるため、中東情勢の影響はまだ出ていません。ただ、早ければ6月の使用分から徐々に影