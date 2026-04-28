ボートレース尼崎の「第37回ささはら賞競走」は4日間の予選を終えた。勝ち上がった18人によって29日、準優3番勝負が行われる。ヒヤヒヤしたようだ。4日目9Rを逃げた高橋竜矢（28＝広島）は飛び抜けたトップスタート。「またやってしまったって思いましたよ」と振り返る。前回尼崎は準優勝戦1号艇でFを切った2024年2月25〜29日の「第55回尼崎選手権競走〜まくってちょ〜うだい！！〜」。スリット後に苦い記憶がよみがってきた