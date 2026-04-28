お笑いタレントやす子（27）が、27日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。理想の芸人を明かした。やす子は「思い返してみると、自分の理想の女芸人としては吉住さんとかネタも真のお笑い、ララランドのサーヤみたいにツッコミも出来て、毒も吐ける」と明かした。続けて「自分が一番好きな、真っすぐ目指してきたのは千原ジュニアさんだったんですよ。ジュニアさんを真っすぐ、真っすぐ目指してきた