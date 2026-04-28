◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 2-1 西武(28日、ベルーナドーム)西武の渡邉勇太朗投手が今季最長となる8回を投げ1失点の好投。勝利とはならなかったものの、手応えを語りました。今季5度目の登板となった渡邉投手は序盤3イニングをパーフェクトに抑えるなど好投。5回にカストロ選手にタイムリー2ベースを許しましたが、失点はその1点のみ。8回117球を投げ、4被安打、6奪三振、1失点の力投を見せました。渡邉投手はこの日の投球を