元アイドルで現タレント・作家の宮田愛萌（28）が28日、都内で写真展「＃6E0304」の取材会を行った。「＃6E0304」はプロジェクト名で、宮田のオリジナル写真集が毎月自宅に届くという月額制サービスで、編集長を宮田が務める。プロジェクトが始動1周年を迎え「1年間あっという間だったなという感じです。（1年分の）12冊が並んでいるのを見るとうれしいです」と率直な思いを語った。始動のきっかけは「面白いことをやりましょうみ