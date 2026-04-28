内閣府の調査によると、現在の経済的な暮らし向きについて「心配である」と答える高齢者は約3割にのぼり、預貯金を取り崩して生活することが「ある」と答えた人は6割を超えます。老後資金の不足が叫ばれるなか、収入が多いからと過信して一度上げた生活レベルを下げられないまま、定年を迎えるケースがあとを絶ちません。本記事では、世帯年収1,800万円でありながらも、貯金がたった200万円しかない40代夫婦の事例をもとに、見栄が