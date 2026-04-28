マーケティング担当のAさんは、あるリサーチ会社から「御社の商品を満足度No.1にしてみせます」という提案を受けました。指定された費用を払えば、特定の回答者が集まるアンケートを実施し、ほぼ確実に「満足度1位」のロゴを使用できるというプランです。【写真】祖父は元大統領、父は海上保安官、母はスペイン系フィリピン人の26歳ギャルタレントAさんは「他社もよく使っている手法だし、効果的な宣伝文句になる」と導入を決意し