ラグジュアリーゴルフブランド『MARK & LONA（マーク＆ロナ）』は、韓国発のグローバルグループ・aespa（エスパ）のリーダーとして世界的な人気を誇るアーティスト・KARINA（カリナ）を新ブランドアンバサダーに起用。『MARK & LONA』においては、ブランド史上初となる、女性ブランドアンバサダーの就任となる。【動画】「プレミアMelodiX!」AKB48、majiko、甲斐田晴4月27日（月）、都内で新ブランドアンバサダー就任およ