「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分 5月3日は「世界卓球2026」により、放送日時を変更する可能性があります）。4月26日（日）の放送は「カンニング竹山をぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」をお届け！【動画】「AGA治療をやっている！」美容外科医の猛攻にカンニング竹山が告白！芸人としての矜持もしゃべりの格闘技「口喧嘩」の第3弾は、カンニング竹山と、美容外科医のドラゴン細井が対決！ 前