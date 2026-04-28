ヒビノは、スクウェア・エニックス全面監修のもと開発した『NieR:Automata』のスマート・トイ「白の契約（SMT-A1）」について、本体と専用ライトリング付きスタンドをまとめた「白の契約コンプリート・セット（SMT-A1C）」を5月8日に発売することを発表した。 【画像あり】「美しすぎる」1/1スケールで「白の契約」を忠実再現 「白の契約（SMT-A1）」は、全長約139cmという作中サイズを忠実に再現したスマ