ジー・モードは、フィーチャーフォン向けゲームアプリを現行ハードに復刻するプロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて、『ゼノサーガ パイドパイパー』のNintendo Switch版を4月30日に配信することを発表した。 【画像あり】ジギーの人間時代「ジャン＝ザウアー」として活躍 本作は、バンダイナムコエンターテインメントの人気RPG「ゼノサー