ギタリストの布袋寅泰（64）が27日、自身のインスタグラムを更新。元「BiSH」でソロプロジェクト「PEDRO」のアユニ・D（26）とのツーショットを披露した。このほど宮城県で開催されたARABAKI ROCK FESTに出演した布袋。そこでのオフショットとしてさまざまなアーティストとのオフショットを公開。その中で、「こちらはPEDROのアユニ・Dさんと」とつづり、アユニ・Dとの笑顔のショットを公開した。「お会いするのは彼女が