プロ野球・巨人は28日、極旨9（ごくうまナイン）を発表しました。3月27日から4月12日までの東京ドーム開催9試合で行った「春のプロデュースグルメ総選挙2026」。東京ドーム場内外で販売したプロデュースグルメ全37品を対象に投票を実施し、投票数÷販売店舗数×美味しさ5段階評価の平均値で算出された「極旨ポイント」を基準に、上位9商品を「極旨9（ごくうまナイン）」として発表しました。合計3,861件の投票の中から第1位に選ば