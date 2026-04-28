楽天・前田健太投手が、NPB復帰後初勝利を目指して29日のロッテ戦（14時〜ZOZOマリン）に先発する。右ふくらはぎがつった影響で7日の日本ハム戦以来のマウンドだが「全く問題ない。不安なく投げられるし、いけるところまでいきたい」と気合いの表情で話した。ZOZOマリンでの登板は13年5月20日以来13年ぶり。過去4試合で1勝1敗、防御率3・00の成績を残している。この日の練習でもマウンドの感触を確かめ「そこまで嫌な思い