東京みやげとして親しまれる『東京ばな奈』から、人気ドリンク『東京ばな奈シェイク』が期間限定で再登場する。5月1日〜10月31日まで、JR東京駅構内の「東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）」限定で販売される。【写真】ここで買える！『東京ばな奈シェイク』を販売する東京駅構内の「東京ばな奈s」1991年に誕生した『東京ばな奈』は、今年で35周年を迎えたロングセラーブランド。バナナカスタードスポンジケーキとして世界売