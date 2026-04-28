金建希被告【ソウル共同】世界平和統一家庭連合（旧統一教会）側から高級ブランド品を不正に受け取ったとして、あっせん収財罪などに問われた尹錫悦前韓国大統領の妻、金建希被告（53）の控訴審で、ソウル高裁は28日、懲役4年、罰金5千万ウォン（約540万円）と追徴金2094万ウォンの実刑判決を言い渡した。求刑は懲役15年など。1月の一審判決は懲役1年8月と追徴金だった。判決によると、金被告は尹氏の大統領選勝利後の2022年4