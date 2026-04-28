各地で公立病院の経営悪化が問題となっています。人件費などが高騰する中、地域医療を維持するための方法は。 【写真を見る】赤字経営の稲沢市民病院 会議で立て直し検討会議「市の財政を圧迫してしまう残念な結果になっている」愛知 4月27日、愛知県の稲沢市役所で行われたのは、市民病院の立て直しについて話し合う会議。稲沢市民病院では2024年度の決算で、純損失が13億8000万円と過去最大の赤字となりました。 「救急患者を