お笑いタレントやす子（27）が、27日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。学生時代の自身について明かした。やす子は理想の生活を聞かれると、「ホントは自分、シーシャ（水たばこ）吸ってみたくて…めちゃくちゃ」と明かし、笑いが起きた。そして「シーシャ吸って、プハーってやりたいです」と伝えた。さらに「本当のやす子はどういう人間なの？」と聞かれると、「あまり良い人ではないかなってい