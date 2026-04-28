これからの時期、街のお花屋さんの主役を飾るのは黄色にピンク、かれんに咲き誇るカーネーションです。“無垢（むく）で深い愛”の花言葉を持ち、5月の「母の日」に贈られる花の定番として知られています。ただ、そんなカーネーションの需要が最も高まるこの時期に、お店の責任者は戸惑いを見せていました。Green＆Flower Studio Li-an・沖中洋介共同代表：母の日、絶対カーネーション（の値段が）上がるからねって聞きました。そ