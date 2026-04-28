全盲のシンガー・ソングライター佐藤ひらり（25）が5月24日（現地時間）に米ハワイのパールハーバーで開催される「終戦記念平和の炎式典」で歌唱することが28日までに決まった。今年は1941年（昭16）に太平洋戦争が勃発してから85年の節目。式典には当時の首相だった東条英機氏の曽孫である東条英利氏と、終戦時の米大統領だったトルーマン氏の孫であるクリフトン・トルーマン・ダニエル氏が参加。和解と平和への誓いを象徴する