【モデルプレス＝2026/04/28】俳優の秋野暢子が4月28日、自身のInstagramを更新。和洋混ぜた朝食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「朝からボリュームたっぷり」和洋混ぜた品数豊富な朝食◆秋野暢子、朝食公開秋野は「今日もしっかり食べて栄養つけます。和、洋色々混ぜて致します」とコメントし、朝食を公開。サンドイッチ、青菜とちくわの炒め物やピーマンのおひたしなど和の副菜、ブルーベリーなどが添えられたヨーグルト、