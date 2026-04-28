【モデルプレス＝2026/04/28】タレントの益若つばさが4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開し、話題となっている。【写真】40歳レジェンドモデル「食欲そそられる」大量のえび餃子公開◆益若つばさ、大量の手作りえび餃子披露益若は「えびいっぱいあるから餃子作る」とコメントを添えて、大量の切ったむきえびが入ったボウルの写真を投稿。続く投稿では「今日は餃子」とつづり、ホットプレートの上に大量に並