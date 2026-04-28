【モデルプレス＝2026/04/28】女優の波瑠と麻生久美子が主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時〜）に出演中のACEesの作間龍斗（さくま・りゅうと／23）が、モデルプレスらのインタビューに応じ、演じる役の魅力や役作りにおける独自のこだわりなどを語った。【後編】【写真】STARTOアイドル＆元乃木坂46メンバー、人気漫画実写ビジュアル◆「月夜行路 ―答えは名作の中に―」本