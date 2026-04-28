【モデルプレス＝2026/04/28】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが7月22日、アリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2025-2026 "SMILE POP!"」のライブ映像商品をリリースすることを発表した。【写真】M!LK、アリーナツアー完遂「爆裂愛してる」初披露◆M!LK、ヒット曲披露のアリーナツアー映像化「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」が各種音楽チャートを席巻し、いま注目を集めている5人組ダンスボーカルグループ・M!LK。2025年12月か