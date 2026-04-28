【モデルプレス＝2026/04/28】モデルの長谷川理恵が4月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。【写真】52歳ママモデル「スタミナ満点」スタミナそぼろ・スパイスの効いたおじゃが…息子への“男飯バージョン”弁当◆長谷川理恵、息子への“男飯バージョン”弁当披露長谷川は「ボン弁当（男メシver．）」と記し、“ボン”の愛称で知られる息子のために作った弁当の写真を投稿。細かく刻んだ緑の